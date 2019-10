Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichendiebe aktiv

Hornsömmern (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag stahlen Unbekannte die Kennzeichen UH-X312 von einem VW Polo. Der orangene Pkw war auf dem Platz der Einheit geparkt. Am Sonntag gegen 11 bemerkte der Eigentümer den Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

