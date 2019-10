Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall einfach weitergefahren

Berlingerode (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw beschädigte am Sonntag, gegen 15.40 Uhr, einen geparkten VW Tiguan in der Hauptstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge blieb der Lkw am linken Außenspiegel des VW hängen und riss diesen ab. Der Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort, Noch ist unklar, ob er den Unfall überhaupt bemerkt hat. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

