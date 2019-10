LPI-NDH: Blaulichtmeldungen für das Wochenende im Eichsfeld

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Unfallflucht - Zeugen gesucht Am 26.10.2019 gegen 01:30 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf der K 229 zwischen Weimarskamp und Geisleden. Dabei kam der bislang unbekannte Fahrer eines Pkw Audi in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, erlitt starken Ölverlust und ließ den Pkw fahruntüchtig an der Unfallstelle zurück. Sachschaden ca. 5.000 EUR. Trotz sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrer bislang nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eichsfeld oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Galopper des Monats Am 25.10.2019 gegen 16:30 Uhr war ein Ehepaar in Rengelrode mit ihrem Pferd und einem angespannten Sulky unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache löste sich ein Teil des Gespanns. Dadurch erschrak das Pferd so stark, dass es unkontrollierbar galoppierend durchging. In der weiteren Folge sprangen und fielen die Eheleute vom Bock und es wurde ein Pkw der Nachbarschaft beschädigt. Sachschaden ca. 2.000 EUR.

Unfall unter Alkoholeinfluss - 1 Ein 19-jähriger Mann befuhr am 26.10.2019 gegen 08:20 Uhr mit seinem Pkw Dacia die Landstraße von Weißenborn-Lüderode in Richtung Zwinge. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden am Pkw war eher gering. Der Fahrer wurde unter Schock ins Krankenhaus verbracht. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, stand der junge Mann erheblich unter Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Unfall unter Alkoholeinfluss - 2 Am 27.10.2019, um 04:45 Uhr führte ein 56-jähriger Mann seinen Pkw VW unter Einfluss von alkoholischen Getränken. In der Ortslage Uder, in Richtung Lutter fahrend, kollidierte er dann seitlich mit einem im Gegenverkehr ordnungsgemäß abgeparkten Pkw. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Beim Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von 2,14 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Trunkenheit im Verkehr Ein ortsunkundiger 39-jähriger Mann fuhr sich beim Versuch, seinen Mercedes Sprinter zu wenden, am Ortsausgang Volkerode in Richtung Pfaffschwende im Straßengraben fest. Ein Sachschaden entstand dabei nicht. Wie die Beamten vor Ort jedoch feststellten, stand er mit 1,83 Promille so stark unter Alkohol, dass er als absolut fahruntüchtig anzusehen war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Blutentnahme angeordnet.

