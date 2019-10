Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall durch Unachtsamkeit beim Überholen

Artern (ots)

Samstagvormittag befuhr die Fahrerin eines Pkw Dacia die L 3086 von Edersleben in Richtung Artern. Auf Höhe Kilometer 0,2 wollte sie einen vor ihr fahrenden Pkw überholen. Hierbei missachtete sie den sich bereits im Überholvorgang befindlichen Pkw Citroen. In der weiteren Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich miteinander. Personen blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

