Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor Polizei endet mit Unfall

Seehausen (ots)

Der Führer eines Pkw Opel sollte am späten Freitagabend in Bad Frankenhausen kontrolliert werden. Mit Sicht auf die Polizeistreife beginnt der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug die Flucht in Richtung Seehausen. Auf der B 85 außerorts versuchte der junge Fahrzeugführer mit maximaler Beschleunigung seines Pkw, der Polizei zu entkommen, schaltet auf Höhe der Bundeswehrkaserne das Fahrlicht aus und nimmt beide nun passierten Verkehrsinseln auf der Gegenfahrbahn. In Seehausen in einer Linkskurve verunfallte der Pkw aufgrund der massiv erhöhten Geschwindigkeit und kommt in der weiteren Folge nach 300 Metern aufgrund der durch den Unfall erlittenen Schäden zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte anschließend gestellt werden. Grund für die Flucht vor der Polizei war ein an dem Tag verbautes Fahrwerk, welches noch nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen war.

