Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher Radfahrer in Unfall verwickelt, ein Autofahrer flüchtig

Nordhausen (ots)

Zu einem Unfall, bei dem ein Unfallbeteiligter die Unfallstelle unerlaubt verließ, sucht die Polizei Zeugen. Am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad die Bochumer Straße in Richtung Salza. Auf Höhe der Hausnummer 47 überholte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Radfahrer. Hierbei drängte das Fahrzeug den Jugendlichen gegen einen geparkten VW Beetle. Der Jugendliche blieb unverletzt. Das unbekannte Fahrzeug, vermutlich ein dunkelgrauer Pkw, fuhr einfach weiter. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen, insbesondere zu dem gesuchten dunkelgrauen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell