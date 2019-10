Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tagsüber in Wohnhaus eingestiegen

Bleicherode (ots)

Am Donnerstag kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße. Zwischen 6.30 und 19.15 Uhr schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und andere Möbel. Noch ist unklar, was der oder die Diebe im Detail erbeuteten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

