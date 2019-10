Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beleidigungen gegen Politikerin aus Sachsen, der Staatsschutz ermittelt

Nordhausen (ots)

Die dritte Vizepräsidentin des sächsischen Landtages, Frau Luise Neuhaus-Wartenberg, und ein Begleiter wurden am Donnerstagmittag in Nordhausen Opfer verbaler Beleidigungen. Sie verteilten im Stadtgebiet Flyer der Partei Die Linke. Hierbei trafen sie auf zwei Männer im Alter von 34 Jahren, die ihre Abneigung gegen die vermeintliche Parteizugehörigkeit der Vizepräsidentin und ihres Begleiters kundtaten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei polizeibekannte Männer aus Nordhausen, die noch am Nachmittag ermittelt werden konnten. Einer von ihnen kam, auf richterlichen Beschluss, für mehrere Tage in eine Psychiatrie. Gegen den zweiten Tatverdächtigen lag ein Haftbefehl vor. Ihn lieferten Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt ein. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Nordhausen führt die Ermittlungen weiter. Die Männer hatten vor ihren Beleidigungen in der Stolberger Straße bereits eine Haustür beschädigt. Gegen den Jüngeren ermittelt die Polizei seit Donnerstag auch wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss. Er war mit einem Pkw nach den Beleidigungen geflüchtet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell