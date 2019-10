LPI-NDH: Autodiebe erfolgreich

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Vom Gelände eines Autohandels in der Bodenfeldstraße wurden in der Nacht zum Donnerstag zwei Fahrzeuge und ein Kennzeichen gestohlen. Dabei handelt es sich um einen blauen Subaru WRX mit den Kennzeichen WBS-MJ 666 und einen grauen Subaru Forester, an dem vermutlich die zuvor auf dem Gelände gestohlenen Kennzeichen EIC-AF555 angebracht wurden. Am blauen Subaru ist ein großer Heckspoiler sehr auffällig. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Autohauses Bodenfeldstraße oder Industriestraße aufgefallen sind. Wer hat Personen oder Fahrzeuge in den zurückliegenden Tagen bemerkt, die sich auffällig in der Nähe des Autohandels verhalten haben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

