Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrstreifenwechsel mit Folgen

Nordhausen (ots)

Gekracht hat es am Mittwochnachmittag in der Arnoldstraße. Der Fahrer eines VW Caddy bemerkte kurz vor der Ampel Bahnhofstraße, dass er sich in die linke Fahrspur einordnen muss. Beim Wechsel der Fahrspur übersah er einen Lkw, der sich links neben dem Caddy befand. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden.

