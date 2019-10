Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad vor Arztpraxis gestohlen

Niedersachswerfen (ots)

Bereits am Dienstag, 22. Oktober, stahlen Unbekannte das Fahrrad einer Frau in Niedersachswerfen. Das weiße Citybike stand vor einer Arztpraxis in der Rhodomannstraße, mit einem Fahrradschloss gesichert. Die Besitzerin hatte es dort gegen 16.15 Uhr angeschlossen, um 16.30 Uhr war das Rad verschwunden. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

