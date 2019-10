Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall einfach weitergefahren

Mühlhausen (ots)

Ohne Anzuhalten setzte am Donnerstagnachmittag ein Unfallbeteiligter Autofahrer seine Fahrt fort. Der Unbekannte beabsichtigte gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Wendewehrstraße nach links in Richtung Ammerbrücke abzubiegen. Hierbei kollidiert er mit einem Sattelzug, der sich in der rechten Fahrspur befand. Anstatt anzuhalten, fuhr das unbekannte Fahrzeug weiter. Hierbei handelte es sich um einen Geländewagen, möglicherweise einen Audi. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Geländewagen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

