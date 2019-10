Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunkener Mann verursacht Unfall und Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße

Kleinfurra (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es Mittwochabend auf der Bundesstraße 4 bei Nordhausen. Ein Autofahrer, der gegen 18.30 Uhr mit seinem Peugeot die B4 in Richtung Nordhausen befuhr, verlor, auf Höhe der Zufahrt zur Mülldeponie, in einer Kurve, die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr in einen Straßengraben, wo sich der Peugeot überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Ein entgegenkommender Autofahrer, der den Unfall beobachtet hatte, hielt an und befreite den 32-jährigen, der aus dem Unstrut Hainich Kreis stammt. Der angetrunkene Mann blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab wenig später einen Wert von über 1,4 Promille.

