Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Wohnungsbrand steht Brandursache fest

Mühlhausen (ots)

Ein Feuer richtete am Dienstagabend in der Sondershäuser Straße einen Schaden von ca. 100000 Euro an. Am Mittwochvormittag untersuchten Spezialisten der Kriminalpolizei den Brandort. Hiernach brach das Feuer in der Küche der Dachgeschosswohnung aus. Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Diese richten sich gegen den 18-jährigen Sohn der Familie. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Freunde und Verwandte nahmen die Familie auf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell