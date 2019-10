Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haftbefehl erlassen

Berlingerode (ots)

Gegen einen 31-Jährigen aus einem Stadtteil von Leinefelde-Worbis erließ ein Haftrichter am Vormittag Haftbefehl. Polizisten hatten den Mann am Dienstag in seinem Wohnhaus festgenommen. Am Montagnachmittag fügte er einem 21-jährigen Bekannten Verletzungen mit einem zerbrochenem Bierglas zu. (Siehe Pressemeldung vom 22.10.2019)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell