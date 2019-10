Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getankt und nicht gezahlt

Mackenrode (ots)

Ohne zu zahlen tankte ein Unbekannter am Dienstagabend an einer Tankstelle in Mackenrode, Auf der Waardt. Der Unbekannte betankte seinen grauen Golf, gegen 18.15 Uhr, für einen zweistelligen Bargeldbetrag. Doch statt die Rechnung für den Kraftstoff zu begleichen, zahlte sein Beifahrer nur einen Schokoriegel. Anschließend setzten sich die Männer ins Fahrzeug und fuhren in Richtung Nordhausen davon. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Tankbetruges aufgenommen.

