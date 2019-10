Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschmissen, Handtasche gestohlen

Sondershausen (ots)

Auf eine Handtasche, die in einem Fahrzeug gelagert war, hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Sondershausen abgesehen. Zwischen 0.40 und 1.45 Uhr warfen sie die Seitenscheibe des Fiat mit einem Stein ein und nahmen die Tasche mit. Das Auto war in der Straße An der Wipper abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden. Die Polizei rät, Wertgegenstände nicht im Fahrzeug zurück zu lassen und sich bei Verlassen stets zu vergewissern, ob das Auto richtig verschlossen ist.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

