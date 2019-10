Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firma

Dingelstädt (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 22. Oktober, drangen Unbekannte über ein Kellerfenster gewaltsam in eine Firma in der Heiligenstädter Straße ein. Der oder die Täter verwüsteten sämtliche Büroräume und hinterließen Sachschäden an den Bildschirmen, einem Drucker und dem Mobiliar. Sie erbeuteten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem machten sich die Einbrecher an mehreren Fahrzeugen zu schaffen, die auf dem Firmengelände abgestellt waren. Aus einem Seat stahlen sie eine Bassbox und das Radio. An einem Fiat verursachten die Diebe erheblichen Schaden. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen auf dem Firmengelände aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell