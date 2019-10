Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer nach Unfallflucht gestellt

Ilfeld (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Ilfeld fuhr ein Autofahrer zunächst unerlaubt davon. Er war in der Schröderstraße mit seinem Renault unterwegs und hielt an. Dann setzte er zurück und stieß dabei gegen das Leichtkraftrad einer 16-Jährigen, die hinter dem Renault gehalten hatte. Die Jugendliche stürzte. Erst stieg der Autofahrer aus, entfernte sich dann aber unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Dank der Aussagen der 16-Jährigen und einer Zeugin konnte der Unfallflüchtige schnell ausfindig gemacht werden. Sein Auto entdeckten die Polizisten auf einem Parkplatz in Ellrich. Gegen den 68-jährigen Fahrer wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell