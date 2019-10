Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dingelstädt (ots)

Die Polizei im Eichsfeld sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, 21. Oktober, ereignet hat. Zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw Daimler Chrysler auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Siechengraben. Es soll sich um einen weißen Pkw handeln, der an der hinteren Stoßstange Beschädigungen zurückließ. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten weißen Pkw geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell