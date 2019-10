Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund von Auto erfasst

Esperstedt (ots)

Ein Opel-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 7.45 Uhr, die Alte Bahnhofstraße in Esperstedt. Als plötzlich ein Schäferhund auf die Straße lief, konnte der 34 Jahre alte Autofahrer eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Hund rannte anschließend davon. Am Pkw entstand Sachschaden. Ob der Hund Verletzungen davon trug, ist nicht bekannt.

