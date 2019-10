Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder aus Keller gestohlen

Mühlhausen (ots)

Am Montagnachmittag wurde der Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dorlaer Straße festgestellt. Unbekannte öffneten die Haustür und den Keller gewaltsam und stahlen anschließend aus dem Kellerverschlag zwei Fahrräder. Eines davon konnte wenig später auf einem nahe gelegenen Spielplatz wieder aufgefunden werden. Das Zweite blieb verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell