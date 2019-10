Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Ampel kollidiert

Mühlhausen (ots)

Schwer verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall, der sich am Montagabend in Mühlhausen ereignete. Der 49-Jährige befuhr gegen 22.15 Uhr mit seinem VW die Ammersche Landstraße aus Richtung Wendewehrstraße. Im Kreuzungsbereich zum Papiermühlenweg kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß gegen eine Ampel. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. An der Ampel entstand Sachschaden, der VW musste abgeschleppt werden. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell