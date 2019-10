Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw mit Holz-Ladung umgekippt - Fahrer verletzt

Volkerode (ots)

Ein mit Holz beladener Lkw ist am Montag, gegen 10.30 Uhr, in Volkerode im Eichsfeld von einem Feldweg abgekommen und umgekippt. Der Fahrer war zunächst im Führerhaus eingeschlossen, konnte aber schnell befreit werden. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag an.

