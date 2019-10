Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte besprühen Turnhalle und Grundschule

Sondershausen (ots)

Am vergangenen Wochenende beschmierten bislang Unbekannte in der Alexander-Puschkin-Promenade die Wänden einer Turnhalle und den Eingangsbereich einer Grundschule mit Graffiti. Am Montagmorgen wurden die Schmierereien festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind am vergangenen Wochenende in der Alexander-Puschkin-Promenade Personen aufgefallen, die sich nahe der Turnhalle oder der Grundschule verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

