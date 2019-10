Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto prallt gegen Erdwall - Fahrer schwer verletzt

Werther (ots)

Ein Peugeot befuhr am Sonntag, gegen 20.20 Uhr, die Bundesstraße 243 zwischen Werther und Großwechsungen. Dabei verlor der 37 Jahre alte Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Auto und kam nach links von der Straße ab. Der Peugeot kollidierte mit einem Erdwall. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

