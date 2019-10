Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines besonderen Oldtimers

Lkr. Nordhausen, Neustadt/Harz (ots)

In der Zeit vom 05.10. bis 19.10.2019 kam es zu einem Diebstahl eines Kraftfahrzeugs in Neustadt/Harz in der Osteroder Hauptstraße. Mittels eines Nachschlüssels wurde die Garage des 75jährigen Anwohners geöffnet. Im Anschluss wurde das Fahrzeug wahrscheinlich aus der Garage geschoben und an dem Weg "Im Kleefeld" verladen. Dieser Vorgang sollte grundsätzlich auffällig gewesen sein. Das entwendete Fahrzeug ist ebenfalls besonders. Es handelt sich um ein Militärfahrzeug von 1944, einem sogenannten VW "Kübel Schwimmwagen". Neben dem persönlichen Wert für den Besitzer ist hier von einem erheblichen Beuteschaden zu sprechen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter 03631-96-0 zu melden.

