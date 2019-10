Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung

Berlingerode (ots)

Am Samstag, den 19.10.2019 gegen 3 Uhr kamen die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld nach einer Körperverletzung vor dem Saal in der Hauptstraße in Berlingerode zum Einsatz. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung vor dem Eingang kam es dann zu einer tätlichen Attacke auf den 32jährigen Geschädigten, der sich dadurch eine Platzwunde am Kopf zuzog. Der männliche Täter verließ im Anschluss die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben mit kräftiger Statur, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,85 m groß. Er trug ein weißes T-Shirt. Wer kann Angaben zum Ablauf des Geschehens und/oder zum Täter machen.

