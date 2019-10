Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht nach Parkplatzunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine Unfallflucht ereignete sich am Freitag, den 18.10.2019 zwischen 18:00 und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf der Sperberwiese in Heiligenstadt. Ein dort parkender schwarzer Pkw Mercedes A-Klasse wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro ist am hinteren rechten Kotflügel entstanden. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

