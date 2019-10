Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonnabend, den 19.10.2019 zwischen 11:45 und 12:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt. Ein dort parkender grauer Pkw VW Golf wurde durch ein anderes, offensichtlich rückwärts ausparkendes Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Danach verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Das Verursacherfahrzeug hatte vermutlich eine Anhängekupplung, da ein entsprechender Eindruck am beschädigten VW zu sehen ist. Den Sachschaden beziffern wir mit 500 Euro. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Landespolizeiinspektion Nordhausen

