Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw abgebrannt - Die Polizei sucht Zeugen

Reinsdorf (ots)

Am Samstag, kurz nach 6 Uhr, ist ein Lkw, der als Wahlfahrzeug der AfD genutzt wird, in Reinsdorf im Kyffhäuserkreis in Flammen aufgegangen. Der Lkw war in einem Hof abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Diese erstrecken sich derzeit in alle Richtungen, ein politisches Tatmotiv kann nicht ausgeschlossen werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mindestens 80000 Euro.

