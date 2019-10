Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Pfefferspray attackiert

Nordhausen (ots)

Ein Unbekannter attackierte am Donnerstagabend einen Jugendlichen in Nordhausen. Der 17-Jährige hielt sich, gegen 19.30 Uhr, mit weiteren Personen in der Promenade auf. Unvermittelt sprühte ihm plötzlich ein Unbekannter, der sich von hinten genähert hatte, mit dem Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Nordhausen, Stadtteil Ost. Das Opfer kam ins Krankenhaus, konnte dieses aber noch am Abend wieder verlassen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer hat den Vorfall bemerkt oder kann Angaben zum bislang unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

