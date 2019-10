Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haus verwüstet

Mülverstedt (ots)

In ein Haus in der Ihlefelder Straße, welches sich gerade im Bau befindet, drangen Unbekannte zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, ein. Erbeutet haben der oder die Täter nichts, jedoch verursachten sie im Bad des Hauses erheblichen Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

