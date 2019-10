Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw landet in der Unstrut

Mühlhausen (ots)

In der Unstrut endete am Donnerstag, kurz vor 15.30 Uhr, in Mühlhausen die Fahrt eines Lkw. Der Fahrer befuhr die Wendewehrstraße, als er nach links in die Straße An der Ammerbrücke abbog, kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw überfuhr eine Fußgängerinsel, kollidierte mit einer Ampel, brach durch das Geländer einer Brücke und stürzte in die Böschung. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf über 30000 Euro. Erst gegen 1 Uhr nachts waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Straße wieder frei. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

