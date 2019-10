Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer leicht verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag befuhr ein Radfahrer, kurz vor 7 Uhr, den Holzweg in Richtung Stadtzentrum. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem wartepflichtigen VW eines 40-Jährigen. Dieser befuhr die Liboriusstraße und wollte den Holzweg in Richtung Geschwister-Scholl-Straße überqueren. Der 36 Jahre alte Radfahrer stürzte und musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

