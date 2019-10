Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht aufgeklärt

Bad Frankenhausen (ots)

Ein Hausbewohner meldete sich am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr, bei der Polizei und teilte eine Unfallflucht mit. Ein unbekannter Autofahrer war gegen seine Hausecke in Erfurter Straße gefahren und geflüchtet. Lediglich einige Fahrzeugteile lagen noch am Unfallort. Unverzüglich nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Schnell führte die Spur zu einem 65-Jährigen aus Bad Frankenhausen. Bei ihm entdeckten die Beamten das unfallverursachende Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell