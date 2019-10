Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Diebestour

Geisleden (ots)

Beute im Wert von mehreren tausend Euro machten Diebe in Geisleden. Zwischen Dienstag, 16.25 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, verschafften sich der oder die Unbekannten widerrechtlich Zutritt zu den Pausenräumen der Gemeindemitarbeiter in der Steingasse. Dort nahmen sie einen zweistelligen Bargeldbetrag und mehrere Reserveschlüssel mit. Damit drangen sie in eine Bäckerei, eine Gaststätte und in einen Lagerraum ein. Sie stahlen Bargeld, Getränke und eine Kettensäge des Herstellers Stihl. Wer hat den Beutezug bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

