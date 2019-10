Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtige nach Bürgerhinweisen am Sonntag gestellt

Worbis (ots)

Am Sonntag berichtete die Polizei in Heiligenstadt über eine Verfolgungsfahrt am Morgen in Worbis. Zwei Männer hatten versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Nur durch die Mithilfe der Bevölkerung aus Haynrode und Kirchohmfeld, denen ein besonderer Dank gilt, konnten die Männer im Alter von 21 und 20 Jahren dingfest gemacht werden. Sie waren mit ihrem nicht zugelassenen VW Golf, mit falschen Kennzeichen von Chemnitz bis Worbis gekommen. Beide standen unter dem Einfluss von Drogen. Der Fahrer war zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell