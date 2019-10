Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht nach Zeugenaufruf geklärt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstag, 15. Oktober, veröffentlichte die Polizei in Heiligenstadt einen Zeugenaufruf nach einer Unfallflucht auf der Landstraße zwischen Heiligenstadt und Geisleden. Gesucht wurde ein flüchtiger Renault Master, Baujahr 2010. Zahlreiche Hinweise erreichten die Polizei noch am Dienstag. Der Fahrer konnte so ermittelt werden. Er hatte sich bereits in einer Werkstatt gemeldet, um seinen beschädigten Renault reparieren zu lassen. Bei handelt es sich um einen 40-jährigen Mann aus dem Eichsfeld. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern, durch die eine Klärung der Straftat schnell möglich war.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell