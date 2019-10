Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzt nach Auffahrunfall

Nordhausen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 33-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen am Taschenberg. Die Frau stand mit ihrem Corsa an der Ampel zur Halleschen Straße. Als sie kurz anfuhr, musste sie erneut stoppen. Eine 36-jährige Autofahrerin, in ihrem Kia hinter dem Corsa, bemerkte das zu spät und fuhr auf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell