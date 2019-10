Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Crash mit Verkehrszeichen weitergefahren

Bad Tennstedt (ots)

Auf Hinweise nach einer Unfallflucht ist die Polizei in Bad Langensalza angewiesen. Zwischen Donnerstag, 10. Oktober und Freitag, 11. Oktober, befuhr ein bislang unbekannter Pkw, vermutlich ein dunkler Skoda, die Kreisstraße zwischen Kutzleben und Bad Tennstedt. In einer Kurve muss das Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Richtungstafel gekracht sein. Ohne Stoßstange setzte der oder die Fahrer*in die Fahrt fort. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum flüchtigen Pkw geben? Wem ist ein Skoda mit einem Frontschaden aufgefallen? Wo ist ein Autofahrer nach dem 11. Oktober erschienen, um einen Frontschaden reparieren zu lassen? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

