LPI-NDH: Lkw fährt nach Unfall davon

Oldisleben (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, in Oldisleben. Die Fahrerin eines Renault befuhr die Esperstedter Straße und wollte nach rechts auf die Frankenhäuser Straße abbiegen. An der Ampel musste sie, genau wie der davor befindliche Lkw, halten. Als die Ampel auf Grün schaltete, stoppte der Lkw Fahrer plötzlich im Kreuzungsbereich, rollte zurück und stieß gegen die Front des Renaults. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Lkw-Fahrer einfach weiter. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

