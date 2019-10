Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Nordhausen (ots)

Ein dreister Dieb nutzte am Dienstag, gegen 19 Uhr, eine günstige Gelegenheit und griff nach einer Damenhandtasche. Deren Eigentümerin war an einer Straßenbahnhaltestelle in der Grimmelallee eingenickt. Als sie wach wurde, war ihre Tasche verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell