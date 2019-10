Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Kirche

Hachelbich (ots)

Über ein Fenster verschafften sich Unbekannte, zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen, gewaltsam Zutritt in die Kirche in der Bergstraße. Im Gotteshaus durchwühlten der oder die Einbrecher einen Schrank und stellten das dort gefundene Inventar ab. Ohne Diebesgut verschwanden die Unbekannten. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell