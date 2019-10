Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mokick aus Lagerhalle gestohlen

Rottleben (ots)

Zwischen Freitag, 11. Oktober, und Montag, 14. Oktober, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle im Seegaer Weg ein. Daraus erbeuteten der oder die Täter ein grünes Mokick, Model S51. Das Zweirad war in der Halle zusätzlich mit Schloss und Kette gesichert. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des grünen Mokicks machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell