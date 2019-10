Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschmieren Hauswand

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagabend, gegen 21.40 Uhr, mehrere Unbekannte, die am Bahnhofsplatz zwei Hauswände mit Graffiti besprühten. Die Täter, zwei Männer und eine Frau, flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich zu melden. Die beiden Männer waren dunkel gekleidet, die Frau soll eine silberfarbene Handtasche getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

