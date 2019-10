Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradausrüstung aus Keller verschwunden

Nordhausen (ots)

Aus einem Keller im Zuckerweg verschwand in den letzten zwei Wochen ein Motocross Brustpanzer im Wert von ca. 200 Euro. Unbekannten brachen das Kellerschloss auf und nahmen den Panzer an sich. Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, wurde der Kellereinbruch entdeckt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell