Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit im Supermarkt

Mühlhausen (ots)

Eine Auseinandersetzung in einem Supermarkt in der Feldstraße endete am Montag, kurz nach 18 Uhr, für einen der Beteiligten im Krankenhaus. Der Mann wurde von einem bislang Unbekannten ins Gesicht geschlagen und hierbei leicht verletzt. Zuvor soll das spätere Opfer eine schwangere Frau beleidigt und gegenüber deren Mutter handgreiflich geworden sein. Der bislang unbekannte Mann, der zu den Frauen gehörte, attackierte ihn schließlich. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu dem noch unbekannten Mann oder seinen Begleiterinnen machen können. Bei den Unbekannten soll es sich um Ausländer gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

