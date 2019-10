Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnung

Nordhausen (ots)

Am Montagabend, gegen 18 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Wilhelm-Raabe-Straße ein. Zeugenaussagen zufolge fuhren mehrere Männer mit einem Auto vor und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt zur Wohnung. An der Türzarge entstand erheblicher Schaden. Gestohlen haben die Täter nichts. Wer hat etwas bemerkt und kann Angaben zu den Tätern oder dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

