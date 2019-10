Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste in Wohnung

Mühlhausen (ots)

Ein Hausmeister stellte am Montagabend einen Einbruch in eine Wohnung am Kreuzgraben fest. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Ersten Ermittlungen zufolge gingen die Diebe aber leer aus. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

